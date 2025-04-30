Петербург применит неонатальный скрининг новорожденных по редкой болезни

Медучреждения Санкт-Петербурга первыми в России будут использовать неонатальный скрининг для выявления у новорожденных редкой наследственной болезни обмена веществ. Его начнут применять с 1 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот приводит к тяжелейшим неврологическим нарушениям, среди которых ДЦП-подобные параличи и потеря функции головного мозга. Если заболевание выявить на ранних сроках, можно предупредить развитие клинических проявлений болезни.

Прежде неонатальный скрининг проводился по 36 заболеваниям, теперь их 37. Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что здоровье детей является для городского правительства приоритетом. Развитие программы позволит укрепить систему здравоохранения.

«Он позволяет нам быть на передовой в области ранней диагностики и профилактики заболеваний, задавать новые стандарты в области охраны здоровья матери и ребенка. Мы продолжаем работу над улучшением качества жизни петербуржцев»,— подчеркнул градоначальник.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили распространить на всю страну практику выдачи семьям подарочных наборов при рождении детей.

Татьяна Титаева