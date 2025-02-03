В ЗакСе Петербурга предложили выдавать по всей стране наборы для новорожденных

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили проект федеральной законодательной инициативы о выдаче подарочных наборов родителям новорожденных по всей России, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С начала принятия закона о поддержке родителей новорожденных в Петербурге выдали свыше 17 тыс. подарочных наборов. Участие в составлении списка вещей приняли детские врачи и молодые мамы.

Проект разработали депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. В своей инициативе парламентарии указывают на необходимость разработки общих для всей страны требований к минимальной комплектации наборов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделил 230 млн рублей на 14,5 тысячи наборов для новорожденных в 2025 году.

Татьяна Титаева