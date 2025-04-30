«Картины вызвали такой скандал, что полиция закрыла выставку»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает делиться рейтингом самых крупных аукционных продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liu Yiqian collection Фото: Liu Yiqian collection

В списке самых дорогих аукционных арт-продаж, который составили коллеги из издания ArtNews, на восьмом месте скульптура Альберто Джакометти «Человек указывающий» 1947 года. Бронзовая статуя в натуральную величину ушла за $141,3 млн на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2015-м. Продавал ее магнат недвижимости Шелдон Солоу, это был один из шести слепков, сделанных самим художником, и он находился в частном владении в течение 45 лет до аукциона.

Седьмое место заняли «Три этюда Люсьена Фрейда», написанные Фрэнсисом Бэконом в 1969 году. Триптих был продан за $142,4 млн на Christie’s в Нью-Йорке в 2013-м. Тройной портрет высотой 1,95 м изображает давнего друга и художественного соперника Бэкона Люсьена Фрейда в серии искаженных поз. У произведения необычная история: его панели были разделены дилером в 1970-х годах и оставались разделенными в течение 15 лет, прежде чем были воссоединены коллекционером в 1989 году.

Шестым довольно неожиданно стал Жорж Сёра с картиной «Модели» (маленькая версия) 1888 года. Она была продана за $149 млн на Christie’s также в Нью-Йорке в 2022 году. Картина, изображающая три обнаженные фигуры в фирменном пуантилистском стиле Сёра, была одной из самых редких работ художника в частных руках. Она поступил из коллекции соучредителя Microsoft Пола Аллена. В последний раз «Модели» появлялись на рынке в 1970 году, когда они принесли чуть более $1 млн на Christie’s. До того как Аллен стал владельцем, полотно принадлежало влиятельному коллекционеру Джону Куинну, защитнику художников-модернистов в начале ХХ века.

На пятой и четвертой позициях Амедео Модильяни. «Лежащая обнаженная (на левом боку)» 1917 года и просто «Лежащая обнаженная» 1917–1918 годов. Та, которая «на боку» ушла за $157,2 млн на Sotheby’s в Нью-Йорке в 2018-м, а та, которая в фас, за $170,4 млн на Christie’s в Нью-Йорке в 2015-м. Обе работы принадлежат к новаторской серии ню Модильяни, написанной между 1916-м и 1919-м годами. Когда эти эротические картины впервые были выставлены в 1917 году в галерее парижского дилера Берты Вайль, они вызвали такой скандал, что полиция закрыла выставку всего через два дня.

Дмитрий Буткевич