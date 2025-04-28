Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о самых дорогих полотнах, участвовавших в аукционах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ци Байши Фото: Ци Байши

На 12-й позиции в рейтинге «Самые дорогие аукционные продажи произведений искусства», составленном экспертами сайта ArtNews, находится полотно Рене Магритта «Империя света» 1954 года. Оно было продано за $121 млн на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2024 году. Эта «жемчужина в короне» аукционного рынка (как скромно выразился Christie’s) была, пожалуй, лучшим примером решения темы, к которой Магритт возвращался более 25 раз на протяжении своей карьеры: потусторонняя сцена, показывающая дом на усаженной деревьями улице ночью. Версия поступила из коллекции дизайнера и филантропа Мики Эртегана и установила новый рекорд для работы Магритта на аукционе.

11-й Поль Сезанн и его традиционный горный вид «Мон-Сент-Виктуар» 1888–1890 годов. Пейзаж продан за $137,7 млн на Christie’s в Нью-Йорке в 2022-м. Как и все лучшие работы Сезанна, этот пейзаж разбивает мироощущение на отдельные структуры, оттененные цветом, как если бы они были трехмерными геометрическими формами. Таким образом, Сезанн проложил путь для художников-кубистов, таких как Пабло Пикассо и Жорж Брак, которые еще больше продвинули свои инновации в сторону абстракции.

На десятой строчке снова Пикассо — «Женщина с часами» 1932 года. $139,3 млн на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2023-м. «Женщина с часами» имела редкий провенанс, перейдя из рук в руки всего несколько раз с тех пор, как Пикассо написал свою возлюбленную Мари-Терез Вальтер. Она была приобретена филантропом Эмили Ландау в 1968 году у Pace Gallery, которая приобрела ее у швейцарской Galerie Beyeler двумя годами ранее.

А вот на девятой позиции китаец, проданный в Китае. «Двенадцать пейзажных ширм» Ци Байши 1925 года. Каллиграфия продана за $140,8 млн на аукционе Poly Auction в Пекине в 2017 году. Война ставок длилась более 20 минут с более чем 60 шагами, прежде чем китайский коллекционер получил все 12 панелей. На каждой 180-сантиметровой панели изображены виды путешествий Ци по Китаю. Выставленные на его персоналке в 1954 году, а затем представленные на мемориальной выставке в 1958 году панели хранились у его ученика Сюй Го прежде чем всплыть на аукционе.

Дмитрий Буткевич