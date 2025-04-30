Контракт на мобильное озеленение в Уфе получил предприниматель из Нефтекамска

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы подписало договор на мобильное озеленение городских улиц. Контракт по начальной цене 7,8 млн руб. получил нефтекамский предприниматель Владик Хуснутдинов, ставший единственным участником закупки.

Подрядчик должен изготовить по эскизам 50 кадок и высадить в них японскую иву, котовник, шалфей и розы. Кадки необходимо установить на улицах Ленина, Карла Маркса, Заки Валиди, Цюрупы, Кирова, Гоголя, Коммунистической и Набережной. Работы необходимо завершить до 15 мая.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Хуснутдинов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Нефтекамске в 2008 году, основной вид его деятельности — производство строительных металлических конструкций. Ранее Владик Хуснутдинов благоустраивал этнодеревню в центре Уфы, монтировал подсветку на проспекте Салавата Юлаева, поставлял Управлению коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы кадки под саженцы с символикой города.

Наталья Балыкова