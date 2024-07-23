Этнодеревню в центре Уфы благоустроят за 5 млн рублей

Администрация Ленинского районы Уфы заключила контракт на установку малых архитектурных форм в этнодеревне на пересечении улиц Мустая Карима и Чернышевского. Договор подписан по начальной цене 5 млн руб. с индивидуальным предпринимателем Владиком Хуснутдиновым, ставшим единственным участником электронного аукциона.

Как сообщал «Ъ-Уфа», подрядчик должен будет в течение 10 дней установить 12 металлических кадок для растений, четыре урны и столько же скамеек без спинки с металлическим каркасом, обшитым брусом из лиственницы. На каркасе кадок лазером должно быть вырезано изображение куницы и слово «Уфа» на башкирском и русском языках, а также национальный орнамент.

Также благоустройство включает в себя установку трехсекционной входной группы из профильных труб с подсвеченной надписью «Этнодеревня», светящегося куба с надписью «Моя Уфа», двух качелей и электрощитового шкафа.

Ранее на благоустройство этнодеревни уже было выделено 5,6 млн руб.

В апреле 2024 года Владик Хуснутдинов поставлял Управлению коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы кадки под саженцы с символикой города за 31,2 млн руб. Как индивидуальный предприниматель господин Хуснутдинов зарегистрирован в 2008 году в Нефтекамске, основным видом деятельности, по данным Rusprofile, является производство строительных металлических конструкций.

Идэль Гумеров

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