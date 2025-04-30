Белгородец пострадал при ударе БПЛА по легковушке

FPV-дрон атаковал легковушку в поселке Политотдельский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставила автомобилиста в горбольницу №2 в облцентре. У него диагностировали баротравму и минно-взрывную травму.

Транспортное средство повреждено.

Атакам беспилотников ВСУ подверглись еще два белгородских муниципалитета. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Шебекинском округе повреждены линии электропередачи. Из-за этого без света остаются поселок Шамино, села Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское, частично — села Ржевка и Новая Таволжанка. Также в результате удара трех дронов в городе Шебекино повреждены надворные постройки частного домовладения, легковой автомобиль и два объекта торговли. В селе Нехотеевка из-за атаки одного БПЛА произошел пожар: частично разрушены два частных дома, сгорела надворная постройка.

В районе села Головчино Грайворонского округа FPV-дрон обстрелял работавший в поле трактор. Водитель не пострадал. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов.

Сегодня утром беспилотник атаковал легковушку в Шебекине. В результате пострадали три мирных жителя, их доставили в больницу.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова