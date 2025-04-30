От атаки БПЛА в Белгородской области пострадали три мирных жителя

В городе Шебекино Белгородской области легковой автомобиль попал под удар дрона ВСУ. В результате пострадали три мирных жителя. Их доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У одного пострадавшего зафиксированы минно-взрывная травма и осколочные ранения грудной клетки и ног. Его переведут в областную клиническую больницу. У мирной жительницы диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и ранения головы и руки. Ее отправят в городскую больницу №2 Белгорода. Еще одна пострадавшая получила ушибы рук и ног: после оказания медпомощи ее отпустят лечиться амбулаторно.

В результате атаки лобовое стекло автомобиля было выбито, поврежден кузов. Стоявший рядом автомобиль также получил повреждения от осколков.

Анна Швечикова