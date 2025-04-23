Свердловское правительство выделило 311 млн рублей на благоустройство мемориалов

В 61 муниципалитете Свердловской области благоустроят захоронения и мемориальные комплексы солдатам Великой Отечественной войны. На эти цели выделено 311 млн руб., сообщили в правительстве региона.

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В частности, в 2025 году планируется благоустройство «Кургана памяти» в Нижнем Тагиле за 47,4 млн руб., мемориального комплекса воинам в Красноуральске (12 млн руб.), сквера Воинской славы в Алапаевске (7,3 млн руб.) и мемориального комплекса защитникам Отечества в Туринском муниципальном округе (18,9 млн руб.).

Напомним, в рамках подготовки к юбилею Победы на Среднем Урале планируют восстановить памятники и 26 воинских захоронений — на это населенным пунктам выделят деньги из бюджета области. За последние шесть лет в регионе восстановлено 149 воинских захоронений и установлено 38 мемориальных знаков.

Ирина Пичурина