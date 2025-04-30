В Уфе вновь продается право аренды памятников на улице Октябрьской революции

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы в очередной раз выставило на торги право аренды пяти объектов культурного наследия на улице Октябрьской революции и одного выявленного памятника культуры на улице Пушкина. Как сообщал «Ъ-Уфа», это не первая попытка сдать особняки в аренду. Они выставлялись на торги в феврале и начале апреля.

Начальные цены годовой аренды остались прежними. Итоги процедуры подведут 11 июня.

Годовая аренда здания на улице Пушкина, 133, являющегося выявленным объектом культурного наследия «Дом Михайлова-Васильева», оценивается в 982 тыс. руб.

Остальные объекты, расположенные на улице Октябрьской революции, являются памятниками культуры.

Двухэтажный Дом Тюниных (улица Октябрьской Революции, 56) площадью 306,9 кв. м, построенный в конце XIX века, сдается в аренду за 2,9 млн руб.

Западный дом усадьбы Борисовых (дом №58) — трехэтажное кирпичное здание площадью 305,7 кв. м, построенное в 1897 году, выставляется за 2,86 млн руб. «Восточный дом усадьбы Борисовых» (№ 58/1 и № 58/2) сдается в аренду за 1,75 млн руб. Общая площадь объекта — 187,9 кв. м. Бревенчатые здания построены в 1880-е годы.

Трехэтажный бревенчатый Восточный дом усадьбы Сперанских площадью 279,7 кв. м постройки конца XIX века сдается в аренду за 2,65 млн руб. в год. Одноэтажный бревенчатый Западный дом усадьбы Сперанских площадью 173,6 кв. м. постройки начала XX века — за 1,77 млн руб. в год.

Бревенчатый одноэтажный Дом Чубуковых площадью 239,8 кв. м, возведенный в конце XIX века, выставлен за 2,3 млн руб.

Здания сдаются в аренду на 25 лет. Они находятся в неудовлетворительном состоянии. В течение трех лет арендаторы должны провести реставрацию особняков и приспособить их к современному использованию. Затем они смогут разместить в зданиях офисы, вести торговлю и заниматься другими видами деятельности. После ремонта для арендаторов установят льготную арендную плату — 1 руб. за кв. м.

В документации предусмотрена возможность субаренды.

Майя Иванова