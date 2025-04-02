В Уфе вновь выставили на торги право аренды памятников культуры

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы вновь выставило на торги право аренды пяти объектов культурного наследия на улице Октябрьской революции и одного выявленного памятника культуры на улице Пушкина.

Итоги аукционов планируют подвести 23 апреля, заявки принимаются до 20 апреля. Предыдущие торги, назначенные на 26 марта, не состоялись из-за отсутствия желающих. Начальные цены годовой арендной платы остались прежними.

Выявленный объект культурного наследия — двухэтажный кирпичный Дом Михайлова-Васильева на улице Пушкина,133 площадью 109,9 кв. м, построенный в середине XIX века, выставлен за 981,99 тыс. руб.

Двухэтажный Дом Тюниных площадью 306,9 кв. м, построенный в конце XIX века, сдается в аренду за 2,87 млн руб.

Западный дом усадьбы Борисовых — трехэтажное кирпичное здание площадью 305,7 кв. м, построенное в 1897 году, выставляется за 2,86 млн руб.

Трехэтажный бревенчатый Восточный дом усадьбы Сперанских площадью 279,7 кв. м постройки конца XIX века сдается в аренду за 2,65 млн руб. в год. Одноэтажный бревенчатый Западный дом усадьбы Сперанских площадью 173,6 кв. м. постройки начала XX века — за 1,77 млн руб. в год.

Бревенчатый одноэтажный Дом Чубуковых площадью 239,8 кв. м, возведенный в конце XIX века, выставлен за 2,32 млн руб.

Здания сдаются в аренду на 25 лет, в течение первых трех лет арендатор обязан провести реставрацию и приспособить здания под офисы или магазины. После ремонта для арендаторов установят льготную арендная плата — 1 руб. за кв. м. Здания находятся в неудовлетворительном состоянии, в них отсутствуют коммуникации. При этом, согласно документации, произведенные арендатором неотделимые улучшения объекта являются собственностью арендодателя и возмещению не подлежат.

Майя Иванова