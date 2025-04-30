Две петербурженки пострадали при падении с эскалатора на «Василеостровской»

Утром 30 апреля две пассажирки на станции метро «Василеостровская» не удержались на эскалаторе, сообщает «Фонтанка». По словам очевидцев, инцидент случился около 08:30. Один из двух эскалаторов, ехавших вверх, остановился.

Пассажиров по громкой связи попросили подниматься пешком. Спустя несколько минут, когда на ступенях оставалось около 30 человек, эскалатор резко запустили. В этот момент две петербурженки не удержались и покатились по ступеням вниз.

Вероятно, что они получили травмы. Личные вещи пострадавших укатились еще дальше. Вскоре эскалатор снова остановили. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются, информации о состоянии женщин пока нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в честь 100-летия «Зенита» в петербургском метро запустили брендированный состав. Пассажиры смогут подробнее узнать об игроках и тренерах команды.

Андрей Маркелов