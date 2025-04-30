По делу об убийстве трех человек в Уппсале задержали 16-летнего подростка

16-летний подросток задержан по подозрению в убийстве трех человек в парикмахерской в центре города Уппсала (примерно в 50 км к северу от Стокгольма). Об этом сообщила шведская полиция. Он мог скрыться с места преступления на электросамокате, уточнила телекомпания SVT.

«Ведется интенсивное расследование. Сейчас мы собираем информацию, полиция проводит поквартирные обходы и опрашивает свидетелей. Кроме того, изучаются мобильные телефоны и другие изъятые материалы»,— цитирует заявление прокуратуры Швеции агентство Reuters.

На пресс-конференции шеф полиции региона Эрик Окерлунд рассказал, что погибшим было от 15 до 20 лет. Их личности еще не установлены. Один из погибших уже знаком полиции и связан с организованной преступностью, пишет газета The Guardian со ссылкой на шведские СМИ. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, однако начали рассматривать версию о том, что стрельба могла произойти из-за конфликта криминальных группировок.

Вчера, 29 апреля, полиция узнала об инциденте после звонков нескольких граждан. Они сообщили о громких хлопках, похожих на стрельбу.