В Нижнем Новгороде запустили бот для сообщений о рекламе наркотиков на зданиях

Круглосуточный чат-бот, где можно сообщить о фактах размещения незаконной рекламы наркотиков на стенах зданий, запустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Чтобы воспользоваться ботом «Комиссия по противодействию наркотикам», нужно ввести «@stop_narkotiki_nn_bot» в Telegram или по QR-коду.

В городской администрации рассказали также, что в первом квартале 2025 года на фасадах зданий закрасили 490 надписей, в 2024 году – почти 2 тыс.

Директор городского департамента по безопасности и мобилизационной подготовке Алексей Кашканов добавил, что в мэрии разрабатывают проект изменений в правила благоустройства для установления максимально короткого срока по устранению надписей с пронаркотическим контентом.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области за первый квартал 2025 года изъяли 259 кг наркотиков.

Анастасия Титова