В Нижегородской области за первый квартал 2025 года изъяли 259 кг наркотиков

В январе-марте 2025 года в Нижегородской области сотрудники полиции изъяли почти 259 кг наркотиков. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года (АППГ), сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД Дмитрий Филатов на пресс-конференции 9 апреля.

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По его словам, в первом квартале наркоситуация в Нижегородской области характеризовалась как стабильно нейтральная. В регионе выявили 1427 наркопреступлений, что на 67,5% больше, чем за АППГ. Из них 1209 относятся к категории тяжких и особо тяжких (+77%), 1153 связаны с незаконным сбытом (+92%), 762 совершены с использованием IT-технологий.

Каждый день в регионе регистрируется около 15 наркопреступлений.

За январь-март раскрыто 867 наркопреступлений, что на 3,3% больше по сравнению с АППГ. Ликвидированы две подпольные нарколаборатории. В первом квартале прошлого года была обезврежена всего одна такая лаборатория.

Анастасия Титова