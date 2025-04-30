Песков: Путин хорошо знает, как тяжело жителям приграничья

Президент Владимир Путин осведомлен обо всех тяготах, которые испытывают жители приграничных с Украиной регионов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые». По его словам, местные жители заслуживают самой высокой оценки и восхищения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Приграничным регионам сейчас очень тяжело. И, действительно, сейчас наши сограждане испытывают там все тяготы этой войны. Наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе — забота об этих людях»,— утверждает представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В августе 2024 года Минобороны создало координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. В конце февраля 2025-го господин Путин поручил усилить защиту госграницы России. Президент призвал повысить число госслужащих, привлеченных к контролю безопасности людей в приграничье.