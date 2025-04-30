В Ярославле ограничат движение из-за фейерверка

В Ярославле в День Победы будет перекрыто движение на участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Движение будет перекрыто 9 мая в период с 20 до 24 часов в связи с проведением праздничного салюта для «обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения». Ранее мэрия Ярославля рекомендовала ГИБДД обеспечить контроль соответствующих ограничений.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал схемы иных ограничений дорожного движения, которые будут действовать в День Победы в Ярославле.

Алла Чижова