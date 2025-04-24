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Стало известно, какие улицы перекроют в Ярославле 9 мая

В Ярославле 9 мая движение будет перекрыто в районе Советской площади, а также в районе улицы Советской и Октябрьского моста. Соответствующие приказы директора департамента городского хозяйства подписаны.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

В период с 8 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая движение будет прекращено на участках Волжской и Которосльной набережных, Московского проспекта (на подъезде к Богоявленской площади), Первомайской, Нахимсона, Кирова, Андропова, Трефолева, Максимова в связи с проведением праздничных мероприятий.

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с 8 часов 8 мая до 24 часов 9 мая

с 8 часов 8 мая до 24 часов 9 мая

Фото: Приказ

с 19 часов 8 мая до 24 часов 9 мая

с 19 часов 8 мая до 24 часов 9 мая

Фото: Приказ

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с 8 часов 8 мая до 24 часов 9 мая

Фото: Приказ

с 19 часов 8 мая до 24 часов 9 мая

Фото: Приказ

Перекроют движение с 19 часов 8 мая до 15 часов 9 мая на участках Советской, Полушкиной рощи, Республиканского проезда, проспекта Ленина, Победы, Республиканской, Флотской, Суркова, Красной площади в связи с проведением шествия «Бессмертный полк».

с 19 часов 8 мая до 15 часов 9 мая

с 19 часов 8 мая до 15 часов 9 мая

Фото: Приказ

с 19 часов 8 мая до 15 часов 9 мая

Фото: Приказ

9 мая с 7 до 10 утра на Угличской в районе воинского кладбища будет перекрыто движение в связи с возложением венков и цветов. Движение также будет прекращено 9 мая с 20 до 24 часов на участке Тверицкой набережной и съездах с Октябрьского моста в связи с праздничным салютом.

Алла Чижова

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