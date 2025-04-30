В Ульяновске запустили движение трамваев на «минаевском» мосту

Движение трамваев №22, 9 и 10 через мост на улице Минаева в Ульяновске полностью восстановлено в среду, 30 апреля. Об этом сообщает глава города Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«Интервал 22-х маршрутов решено сократить до 8 минут, "девяток" и "десяток" — до 18 минут. Для информирования автомобилистов перед каждым пересечением проезжей части с трамвайной линией установлены предупреждающие знаки»,— говорится в сообщении.

Движение трамваев на мосту в Ульяновске закрылось в марте текущего года. Это было связано с реконструкцией переправы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На время закрытия движения трамваев подрядчик занялся соединением нового и действующего участков путей и их частичной заменой. Также были проведены монтаж и подключение контактной сети. Перед открытием движения на участке провели обкатку трамваев.

В период работ в городе запустили компенсационные автобусы. В настоящее время они вернулись на основные маршруты.

Реконструкция переправы продолжается. На правой стороне моста подрядчики смонтировали первую сваю под фундамент опоры №6. В настоящее время готовится дорожное основание. На путепроводе предполагается демонтировать левую часть для сооружения будущего тоннеля и эстакады.

Кроме того, под мостом обустраивается новая теплотрасса. Одновременно с этим возводится пешеходный тоннель под будущей остановкой в районе главного корпуса Ульяновского государственного университета.

Георгий Портнов