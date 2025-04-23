В Ульяновске началась обкатка трамваев по «минаевскому» мосту

Обкатка трамваев через мост на улице Минаева стартовала в Ульяновске в среду, 23 апреля. Об этом сообщает МУП «Ульяновскэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Это важный этап перед запуском регулярного движения, сам процесс займет двое суток»,—говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется работа контактной сети, устойчивость рельсов и плавность хода трамваев. Тестовые заезды проводятся без пассажиров, но с дополнительным грузом.

После окончания обкатки на мосту будут устранены замечания. Затем движение трамваев откроется по постоянной схеме.

По информации МУП «Ульяновскэлектротранс», в пятницу на правобережной части переправы планируется монтаж на новую проектную отметку еще шести балок. Одновременно с этим на кольце со стороны ульяновского госуниверситета проводятся работы по организации проезда из микрорайона «Университет» на улицу Минаева. В ближайшее время будут установлены опоры освещения и обустроен тротуар.

Движение трамваев на мосту в Ульяновске закрыли в марте текущего года. Это было связано с необходимостью соединения нового и действующего участков путей, а также их частичной заменой, монтажом и подключением контактной сети. Возобновить движение планируется к концу апреля.

Георгий Портнов