Форвард «Лос-Анджелеса» Кузьменко забросил третью шайбу в текущем play-off НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Андрей Кузьменко отметился голом в пятом матче серии 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». «Эдмонтон» одержал победу со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters, Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters, Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

У победивших голы забили Эвандер Кейн, Маттиас Янмарк и Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский форвард Василий Подколзин отметился результативной передачей.

Андрей Кузьменко в своем дебютном play-off набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи). Он забивает в каждом домашнем матче серии. В начале сезона форвард представлял клуб «Калгари Флеймс». В январе 2025 года вместе с Якобом Пеллетье россиянин был обменян в «Филадельфия Флайерс» на Джоэля Фараби и Моргана Фроста. В марте был обменян в «Лос-Анджелес Кингс» на выбор в третьем раунде драфта.

«Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 3:2. Шестой матч противостояния пройдет в ночь на 2 апреля на арене Rogers Place в Эдмонтоне.

Таисия Орлова