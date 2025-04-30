«Яндекс Go» рассказал об изменении цен на такси в майские праздники

В праздничные дни стоимость поездки на такси в среднем снижается на 10–15% по сравнению с последними неделями перед ними. Выгоднее всего заказывать такси по утрам, потому что в праздники никто не торопится на работу, сказано в исследовании «Яндекс (MOEX: YDEX) Go» (есть у «Ъ»).

Аналитики «Яндекс Go» спрогнозировали, как изменятся спрос и цены на такси в городах-миллионниках на майские праздники. В компании уточнили, что на стоимость поездки повлияют количество заказов в моменте и число свободных водителей на линии.

Сегодня, 30 апреля, укороченный рабочий день, поэтому многие раньше поедут на такси домой и в магазины, предупредил перевозчик. В первых числах мая люди будут в среднем на 10–15% реже заказывать такси, но при этом и число активных водителей снизится на 3–5%, и на линии они будут проводить на 7–10% меньше времени.

По вечерам в праздники тоже нет часа пик, но с 18:00 до 1:00–2:00 спрос может расти в среднем на 10–20%, средний чек — на 10%. «Яндекс Go» поясняет, что в это время многие едут развлекаться либо возвращаются из ресторанов или с прогулок.

По данным компании, в майские праздники растет спрос на такси по межгороду. По состоянию на 1 мая количество предзаказов в сервисе «Межгород» выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего москвичи хотят доехать до Чехова, Нарофоминска и Истры.

В январе глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что регулятор проверит коэффициенты цен на такси. ФАС рассчитает сделать эту систему «прозрачной и правомерной».

Подробности — в материале «Ъ FM» «ФАС поймала такси».