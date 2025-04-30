FT: западные компании активизировали поиск вариантов возобновления работы с РФ

Как сообщает Financial Times (FT), западные компании в последнее время все чаще обращаются в юридические фирмы с вопросами о возобновлении работы с Россией. Среди них, в частности, трейдеры сырьевыми товарами, страховщики и судоходные группы. Все они, отмечает газета, готовятся к возможной отмене американских санкций против РФ.

По словам юридических консультантов, сейчас компании активно интересуются, как они могли бы структурировать свою деятельность, чтобы восстановить торговлю с российскими компаниями, если США ослабят свои санкции в отношении Москвы, но ограничения ЕС и Великобритании останутся в силе.

Дэниел Мартин, партнер и специалист по санкциям в юрфирме HFW, отмечает, что исторически западные компании подстраивались под санкционный режим США, который почти всегда был самым строгим. Но в случае с санкциями против России ЕС и Великобритания заняли более агрессивную позицию, что заставляет компании задумываться, на кого им теперь ориентироваться. По словам господина Мартина, сейчас главный вопрос для западных компаний — насколько выгодным окажется возобновление торговых отношений с Россией, учитывая все риски и издержки, связанные с европейскими санкциями.

При этом Ли Ханссон, партнер юридической фирмы Reed Smith, полагает, что потенциальным ослаблением санкций США скорее воспользуются компании из Азии и Ближнего Востока, у которых уже есть бизнес в России.

Кирилл Сарханянц