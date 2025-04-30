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Алаудинов: ВСУ попытались зайти в Белгородскую область

Спецподразделение ГУР Украины понесло «большие потери» при попытке прорыва в Белгородскую область весной. Диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ и другие спецгруппы были уничтожены. Об этом сообщил РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Апти Алаудинов

Апти Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Апти Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил о попытках украинских формирований зайти в Белгородскую область в районах белгородских сел Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. Господин Алаудинов 28 апреля рассказал, что оба населенных пункта освобождены от ВСУ. Тогда же генерал-лейтенант заявил, что Курская и Белгородская области теперь полностью находятся под контролем российских военнослужащих.

Боевые действия на курском направлении длились с 6 августа 2024 года. 26 апреля Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Через два дня Кремль сообщил, что в ней принимали участие войска КНДР.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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