В Казани за неделю заблокировали 1007 аккаунтов пользователей самокатов

Сервисы кикшеринга МТС Юрент и Whoosh за первую неделю работы сезона в Казани заблокировали 1007 аккаунтов пользователей и выписали 244 штрафа. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе компаний.

Среди нарушений — передача транспорта детям и подросткам, неправильная парковка, неспешивание и езда вдвоем.

Всего с момента старта сезона в Казани было совершено 117 тыс. поездок, участие в которых приняли 31 тыс. уникальных пользователей. В городе работали 6,3 тыс. самокатов. Более 90% поездок носили транспортный характер — чаще всего самокаты использовали для поездок на работу и вечерних маршрутов между центром и спальными районами. Средняя продолжительность поездки составила менее 13 минут. Наиболее загруженными улицами стали Батурина, Пушкина и Федосеевская.

Кроме того, в рамках подготовки к сезону на улицах Казани также обновили и нанесли 254 разметки для парковки самокатов.

Ранее сообщалось, что в Казани выписали первый штраф на 30 тыс. руб. за передачу самоката подростку.

Анар Зейналов