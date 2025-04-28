Первый штраф на 30 тыс. рублей за передачу самоката подростку выписан в Казани
Сервис аренды самокатов «МТС Юрент» выписал первый в Казани штраф в размере 30 тыс. руб. за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетнему. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе компании.
Первый штраф на 30 тыс. рублей за передачу самоката подростку выписан в Казани
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани
Владельца аккаунта, с которого был арендован самокат, заблокировали. Штраф должны оплатить родители несовершеннолетнего. В компании напомнили, что ранее повысили штрафы за подобные нарушения в три раза.
Поводом для взыскания стало ДТП, произошедшее 27 апреля. По данным городской Госавтоинспекции, около 16:45 на улице Вишневского 20-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил 15-летнего подростка, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на арендованном самокате. Подросток не спешился, как того требуют правила.
Пострадавшего с травмами госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу.
Как уточнили в компании, в деле еще предстоит установить, кто был виновником аварии — подросток или водитель автомобиля. Сервис выразил готовность содействовать следствию.