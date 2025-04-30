ЧМК получил еще один иск от НОВАТЭК на сумму 869 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») о взыскании задолженности за газ в размере 869 млн руб. В апреле это уже второе заявление поставщика газа к предприятию. Предварительное заявление назначено на 2 июня, сообщает пресс-служба суда.

Иск НОВАТЭК поступил 28 апреля. Суд принял его к производству 29 апреля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 10 апреля был принят иск ресурсоснабжающей компании к ЧМК с требованием на сумму 932,2 млн руб. Это задолженность за газ, поставленный с 1 по 31 января 2025 года. Предварительное заседание по этому делу запланировано на 22 мая.