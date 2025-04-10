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НОВАТЭК взыскивает с ЧМК долг за газ в размере почти 1 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») о взыскании долга за газ в размере 932,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исковое заявление поступило 9 апреля. По данным суда, НОВАТЭК намерен взыскать с задолженность за газ, поставленный с 1 по 31 января 2025 года. Предварительное заседание по делу назначено на 22 мая.

Виталина Ярховска

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