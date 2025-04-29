Число раненных при обстреле Горловки выросло до 16, среди них — годовалый ребенок

Мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько сообщил, что при обстреле города пострадали 16 человек. Час назад мэр писал о шести пострадавших. Среди них — годовалый ребенок.

«Шестнадцать раненых. Не могу здесь матом. А хочется. Один человек очень тяжелый»,— написал господин Приходько в Telegram-канале. Под обстрел в том числе попал пассажирский автобус, был ранен водитель.

Господин Приходько также опубликовал видео с последствиями обстрела в центре города. На нем видны жилые дома с поврежденными окнами и фасадами. У магазина, расположенного напротив домов, выбиты двери и окна.

Полина Мотызлевская