Доходы и расходы бюджета Тамбова на 2025 год превысили 12 млрд рублей

Депутаты гордумы Тамбова в ходе 82-го заседания согласовали изменения в бюджет облцентра на 2025 год. Согласно ним, его доходная часть выросла с 11,3 млрд до 12,3 млрд руб., а расходная — с 11,1 млрд до 12,4 млрд руб. Об этом сообщили в гордуме.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Виды Тамбова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изменился и дефицит казны: с последних изменений в феврале 2025 года он сократился со 198,7 млн до 100 млн руб.

В гордуме увеличение бюджета объяснили, в первую очередь, ростом доходной части на 1 млрд руб. Половина этих средств поступила за счет межбюджетных трансфертов. Порядка 450 млн руб. из них планируется направить на ремонт автодорог. Также предусмотрено софинансирование федеральных и областных программ, благоустройство территорий, выполнение «социально значимых обязательств».

Изначально бюджет Тамбова на 2025 год приняли с профицитом 244,2 млн руб. при доходах в 9,1 млрд и расходах в 8,9 млрд.

Алина Морозова