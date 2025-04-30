В Ижевске открыли центр помощи бывшим заключенным на 12 мест

В Ижевске открыли центр пробации для граждан, освободившихся из исправительных учреждений, сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии. Он представляет собой социальное общежитие на 12 мест с жилыми комнатами, кухней, душевой и комнатой отдыха. Бывшим осужденным будут помогать в оформлении временной регистрации, получении социальной поддержки, трудоустройстве и прохождении медицинского освидетельствования.

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Руководитель центра пробации Сергей Одинцов сообщил, что постояльцы подписывают договор, согласно которому они могут проживать в центре до 90 дней при соблюдении правил внутреннего распорядка. В центре строго запрещены алкоголь и наркотические вещества, нарушение правил может привести к аннулированию договора.

С начала года за помощью в ресоциализации обратились восемь граждан, трое из которых получили временное жилье в центре пробации.

Напомним, Удмуртские некоммерческие организации (НКО), открывшие центры постпенитенциарной пробации — помощи бывшим заключенным в сложной жизненной ситуации, получат право на государственную поддержку. Такие организации будут признаны социально ориентированными (СОНКО).