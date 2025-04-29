Удмуртским НКО позволят получить господдержку за помощь бывшим заключенным

Удмуртские некоммерческие организации (НКО), открывшие центры постпенитенциарной пробации — помощи бывшим заключенным в сложной жизненной ситуации, получат право на государственную поддержку. Такие организации будут признаны социально ориентированными (СОНКО). Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального Госсовета на очередной сессии 29 апреля. За проголосовали 46 парламентариев, против или воздержались — 0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 января вступил в силу приказ Минюста РФ, утверждающий правила организации деятельности центров пробации. Такие учреждения помогают бывшим заключенным среди прочего с оформление документов и трудоустройством, получением образования и социальных услуг. Ранее осужденных консультируют по социальным и правовым вопросам, а также оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Указанный законопроект рассмотрели на заседании постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, соцполитике и делам ветеранов 17 апреля. Так, в регионе действует республиканский центр социальной поддержки населения «Перспектива», помогающих бывшим заключенным. Центр предоставляет временное место пребывания, помогает найти жилье, решить бытовые вопросы и восстановить родственные связи. В 2023-м в организацию обратились 11 граждан, в 2024-м — 26.