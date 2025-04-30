По делу о коррупции мэра Стамбула арестованы еще 18 человек

Полиция Турции провела вторую спецоперацию в расследовании дела о коррупции против мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Были задержаны 30 человек, из них по решению суда арестованы 18 фигурантов, сообщает телеканал Haberturk. К 12 подозреваемым применены меры судебного контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

Предыдущая волна задержаний прошла 26 апреля. Тогда в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге были задержаны 47 подозреваемых. После этого правоохранительные органы арестовали еще пять человек. В числе задержанных — представители руководства стамбульской телекоммуникационной компании Isttelkom, муниципального управления водоснабжения ISKI, а также бывшие и действующие начальники отделов полиции Стамбула и чиновники мэрии.

Экрема Имамоглу задержали в марте и отстранили от должности мэра Стамбула. Ему и его соратникам вменяют связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Чиновник не признает вину. Господин Имамоглу был единственным кандидатом на праймериз от Народно-республиканской партии, его называли главным противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Аресты спустились от мэрии к канализации».