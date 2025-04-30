В Новороссийске 30 апреля включат сирены

30 апреля в Новороссийске в период с 10:00 до 12:00 прозвучат сирены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Локальную систему оповещения проверят на территории ООО «ИПП», звуковой сигнал может быть слышен в районе ул. Железнодорожная, Мира и Магистральная.

Кроме того, 30 апреля в период с 12:00 до 17:00 запланированы взрывные работы в карьере ц/з «Пролетарий» (Сухумийское шоссе).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 30 апреля в Новороссийске без электроэнергии останутся свыше 50 улиц. Частично обесточены из-за аварийных работ также окажутся ст. Раевская и х. Убых.

Саркис Айвазян