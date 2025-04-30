Минпромторг ищет площадку для индустриального парка в Запорожской области

Первый вице-премьер Денис Мантуров 29 апреля совершил рабочую поездку в Запорожскую область. С главой области Евгением Балицким они обсудили развитие промышленности региона и инвестиционные проекты, в том числе создание индустриального парка. Минпромторг сейчас занимается поиском подходящей площадки для реализации проекта, сообщила пресс-служба ведомства. Помимо этого на встрече обсуждалась работа регионального фонда развития промышленности.

В 2023 году Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области объединили в единую свободную экономическую зону. Ее участниками стало более 300 компаний, для них разработана программа льготного кредитования. Самые распространенные виды деятельности — промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых.

В июне 2024 года в Запорожской области началась национализация активов украинских бизнесменов. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Запорожской области. Господин Балицкий рассказал президенту об обновлении инфраструктуры, а также предложил начать строительство агломерационных фабрик в области.