Балицкий предложил строить в Запорожской области аглофабрики

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Глава региона доложил президенту об обновлении инфраструктуры, а также предложил начать строительство агломерационных фабрик в области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: пресс-служба президента РФ Евгений Балицкий

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Балицкий рассказал, что в регионе начались работы по строительству областной детской больницы. Также проводятся ремонтные работы в ряде медицинских и образовательных учреждений, обновляется водо- и электроснабжение. На данный момент в регионе открылись шесть восстановленных школ. Для развития инфраструктуры в регионе построили более 200 км дорог за счет федеральных средств.

Глава региона рассказал, что особое внимание уделяется вопросам безопасности Запорожской АЭС. Для этого в области развернут полк РХБЗ для контролирования атомного объекта. Также он заявил, что в Запорожской области выполняются все программы по выплатам после разрушений, восстанавливается сельское хозяйство и промышленность.

Для индустриализации региона господин Балицкий предложил активизировать работы по строительству аглофабрик, связанных с Запорожским железорудным комбинатом и местными карьерами. По его словам, это позволить возить из региона не «просто руду», а агломерат. «Это позволяет нам сильно изменить экономику региона»,— резюмировал губернатор.

Агломерационные фабрики занимаются подготовкой добываемых руд к использованию. На них изготовляется агломерат: спекшаяся в пористые куски мелкая руда. Железорудный агломерат чаще всего выступает сырьем для доменных печей, в которых производится чугун.