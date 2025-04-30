На KazanForum обсудят применение исламских финансов на Санкт-Петербургской бирже
В Казани на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир» состоится сессия «Инструменты исламского финансирования на товарной бирже. Платформа развития торговых отношений России и стран ОИС». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
На KazanForum обсудят применение исламских финансов на Санкт-Петербургской бирже
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Мероприятие организуют АО «Петербургская биржа» совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан.
В ходе дискуссии участники обсудят перспективы продления и расширения эксперимента по партнерскому (ишрак-мурабаха) финансированию в России — как в отраслевом, так и в региональном разрезе. Также планируется рассмотреть влияние таких механизмов на финансовую систему страны, включая привлечение иностранного капитала.
Основными темами сессии станут потенциал и перспективы использования исламских финансовых инструментов в двусторонней торговле и инвестициях между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также роль товарных бирж в развитии шариат-совместимых финансовых технологий в России и мире.
Также будет обсуждаться практика применения товарной мурабахи для наращивания объемов внешней торговли, обмена опытом и создания новых возможностей для бизнеса.
Кроме того, спикеры обсудят возможность внедрения на Петербургской бирже инструментов исламского финансирования и организации торгов в соответствии с шариатскими стандартами AAOIFI. Своим опытом торговли по исламским принципам поделятся представители Ирана, Казахстана, Киргизии и Турции.
Среди участников:
- заместитель министра финансов России Иван Чебесков (по видеоконференцсвязи);
- заместитель директора Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Попов;
- президент АО «Петербургская биржа» Игорь Артемьев;
- директор ООО «Фридом Брокер», член Совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев;
- председатель правления АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» Курмет Оразаев;
- президент Фонда Мостазафан (Иран) Хоссейн Дехган;
- генеральный директор Стамбульской энергетической биржи Таха Мели Арвас.