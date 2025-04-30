В Казани на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир» состоится сессия «Инструменты исламского финансирования на товарной бирже. Платформа развития торговых отношений России и стран ОИС». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На KazanForum обсудят применение исламских финансов на Санкт-Петербургской бирже

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На KazanForum обсудят применение исламских финансов на Санкт-Петербургской бирже

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мероприятие организуют АО «Петербургская биржа» совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан.

В ходе дискуссии участники обсудят перспективы продления и расширения эксперимента по партнерскому (ишрак-мурабаха) финансированию в России — как в отраслевом, так и в региональном разрезе. Также планируется рассмотреть влияние таких механизмов на финансовую систему страны, включая привлечение иностранного капитала.

Основными темами сессии станут потенциал и перспективы использования исламских финансовых инструментов в двусторонней торговле и инвестициях между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также роль товарных бирж в развитии шариат-совместимых финансовых технологий в России и мире.

Также будет обсуждаться практика применения товарной мурабахи для наращивания объемов внешней торговли, обмена опытом и создания новых возможностей для бизнеса.

Кроме того, спикеры обсудят возможность внедрения на Петербургской бирже инструментов исламского финансирования и организации торгов в соответствии с шариатскими стандартами AAOIFI. Своим опытом торговли по исламским принципам поделятся представители Ирана, Казахстана, Киргизии и Турции.

Среди участников:

заместитель министра финансов России Иван Чебесков (по видеоконференцсвязи);

заместитель директора Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Попов;

президент АО «Петербургская биржа» Игорь Артемьев;

директор ООО «Фридом Брокер», член Совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев;

председатель правления АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» Курмет Оразаев;

президент Фонда Мостазафан (Иран) Хоссейн Дехган;

генеральный директор Стамбульской энергетической биржи Таха Мели Арвас.

Артём Дергунов