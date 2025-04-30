Власти Таймыра продают вертолет за 107,7 млн рублей

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края продает вертолет Ми-8МТВ-1. Аукцион пройдет в рамках программы приватизации муниципального имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Согласно сообщению районных властей, воздушное судно выставлено на продажу с начальной ценой 107,7 млн руб. Вертолет был выпущен в 1991 году и, согласно акту о техническом состоянии, уже к 2019 году перенес семь ремонтов. Аукцион запланирован на 3 июня 2025 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее власти Таймыра приняли решение выставить в 2025 году на торги принадлежащий муниципалитету теплоход «Станислав Гуменюк».

Валерий Лавский