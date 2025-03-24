Власти Таймыра выставят на аукцион теплоход

Власти Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края намерены продать принадлежащий муниципалитету теплоход «Станислав Гуменюк». Изменения в районный план приватизации, предполагающие реализацию корабля, райсовет внес на минувшей неделе.

Пассажирский теплоход был построен в Ростове-на-Дону в 1987 году. В 2014 году он вернулся в эксплуатацию после капремонта. Согласно решению райсовета, его планируется выставить на аукцион в 2025 году с начальной ценой 14,75 млн руб.

«Ранее судно использовалось для перевозки пассажиров между материковой и островной частями городского поселения Диксон. По причине аварийного состояния причала в Диксоне теперь пассажирские перевозки будут осуществляться с использованием иных видов транспорта, в том числе воздушного»,— говорится в сообщении райсовета.

Валерий Лавский