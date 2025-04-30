Трамп заявил, что не верит результатам опросов о его непопулярности

Президент США Дональд Трамп на митинге в Мичигане в честь 100 дней его второго президентского срока заявил, что не доверяет результатам опросам, которые показывают его непопулярность.

«Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев — меньше»,– сказал Дональд Трамп.

По его словам, правдивые опросы показали бы, что его поддержка среди населения находится не на уровне 40%, а превышает 60%.

Ранее CNN опубликовал данные опроса, согласно которым работу Дональда Трампа по итогам первых 100 дней на посту президента одобряют 41% американцев. Это самый низкий уровень для любого американского президента за последние 70 лет. Результаты опроса Ipsos, которые публиковали The Washington Post и ABC News, показывали, что рейтинг господина Трампа упал до 39%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп установил антирекорд досрочно».