РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит» договорился о приобретении контроля в сети «Азбука вкуса» (операционная компания — ООО «Городской супермаркет»), сумма сделки может составить около 30-35 млрд. Об этом сообщили РБК три источника, знакомых с переговорами. Ранее на актив претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Как сообщили собеседники издания, в сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, а также пять фабрик-кухонь, обслуживающих точки в города, и три распределительных центра.

В начале апреля сообщалось, что миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов согласовали выход из капитала ретейлера. По словам экспертов, продажа «Азбуки вкуса» была давно запланирована, и сейчас ретейлер достиг лучших показателей за последние годы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миллиардеры продали "Азбуку"»