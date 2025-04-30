Париж приблизился к Мюнхену

Небольшого преимущества в противостоянии «Пари-Сен-Жермен» и лондонского «Арсенала» после первого матча добилась французская команда. Благодаря раннему голу Усмана Дембеле и впечатляющему выступлению вратаря Джанлуиджи Доннаруммы она одержала выездную победу со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Голевым в лондонском матче, открывшем программу полуфиналов текущей Лиги чемпионов, стал первый удар. За стартовые три минуты ПСЖ ни разу не расстался с мячом, совершил 26 передач и вспорол оборону «Арсенала». Открыл счет Усман Дембеле: он довольно легко прошел центр поля, отдал мяч Хвиче Кварацхелии, открылся под тонкий ответный пас и классно пробил в касание с линии штрафной. Мяч влетел в ворота от дальней штанги. Этот гол стал для находящегося в потрясающей форме француза 25-м в нынешнем году. Больше нет ни у одного игрока топ-5 лиг.

До поры ПСЖ ход матча контролировал. Он владел инициативой и несколько раз мог нарастить перевес — лондонцев выручал вратарь Давид Райя. К главному оружию — стандартам — «Арсенал» не пускали. А тот единственный угловой, что английский клуб за первый тайм заработал, чуть не обернулся во вред. Он был разыгран неважно, а после него хозяева едва не нарвались на острую контратаку — убереглись ценой желтой карточки Леандро Трассарда.

Впрочем, спустя примерно полчаса после свистка о начале встречи лондонцы очнулись, и горячо раз за разом становилось уже у ворот парижан.

Горячо настолько, что некоторые футболисты «Арсенала» впадали в бешенство, видимо, от того, что ни один из множества опасных эпизодов гол не увенчал. Как, например, Букайо Сака, получивший желтую карточку за то, что в сердцах пнул мяч в сторону ворот соперника после свистка. И беситься было от чего. Один раз угрозу отвел полузащитник Жуан Невеш, который чисто снял мяч с ноги оппонента, подкравшись из-за спины. Несколько раз ПСЖ выручал вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Наиболее заметный момент с его участием — выход Габриэла Мартинелли после проникающего паса Майлза Льюиса-Скелли.

Настоящий взрыв случился после перерыва. Знакомая, в общем-то, картина: штрафной и Деклан Райс у мяча. Но до ворот на этот раз далековато для прямого удара, не вышло бы провернуть тот же трюк, что в матче против мадридского «Реала». Зато удалась Райсу просто изумительная подача. И здорово на нее откликнулся Микель Мерино, отправивший-таки мяч в сетку ворот ПСЖ. Где-то полминуты главный тренер хозяев Микель Артета и заполнившие трибуны Emirates болельщики бесились уже от восторга. Неистовствовал один из лучших бомбардиров в истории «Арсенала» Иан Райт — он тоже был на стадионе. Но гол после долгого просмотра был отменен из-за офсайда — не сказать, что совсем крохотного, Мерино опередил последнего защитника ПСЖ где-то на полкорпуса.

На излете часа игры Доннарумма вновь оказался в центре внимания. На этот раз он совершил настоящий подвиг. Ведь здорово под передачу Райса открылся Троссард, ведь вышел бельгиец один на один, и бил, казалось, наверняка, низом, в самый угол. Но вратарь ПСЖ, продемонстрировав исключительную ловкость, удар перевел на угловой и отпраздновал так, как празднуют порой голы.

После этого момента «Арсенал», пожалуй, и выдохся. Время шло, а новых шансов у хозяев поля не появлялось. Ближе к концовке встречи они почувствовали необходимость рисковать, пошли вперед числом и едва не получили второй мяч. Уж одну из двух контратак парижане могли реализовать, но удар Брэдли Барколя прошел в паре сантиметров от штанги, а выстрел Гонсалу Рамуша сотряс перекладину.

В итоге гол, забитый еще засветло, когда небо в Лондоне было голубое-голубое, а до захода солнца оставалось не меньше четверти часа, так и остался единственным.

ПСЖ выиграл второй в клубной истории матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов и вышел вперед в противостоянии. Его преимущество, тем не менее, совсем незначительное — так его оценил и главный тренер французского клуба Луис Энрике. Развязка в этой паре наступит в следующую среду. Именно тогда пройдет ответный матч на парижском Parc des Princes.

А программа Лиги чемпионов продолжится уже сегодня. Спор за вторую путевку в мюнхенский финал престижнейшего из еврокубков начнут «Барселона» и миланский «Интер».

Роман Левищев