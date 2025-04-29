Госдеп призвал Россию и Украину представить конкретные предложения по миру

В урегулировании российско-украинского конфликта настал момент, когда Россия и Украина должны представить свои конкретные предложения, заявил Госдепартамент США. Американская сторона пригрозила выйти из переговорного процесса, если на пути к завершению боевых действий не будет прогресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

«Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем»,— заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге (цитата по AFP).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Дональд Трамп, комментируя эту возможность, призывал дождаться результатов текущих переговоров. Cоветник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц призвал Россию и Украину договориться о мире, пока Дональд Трамп «не потерял терпение».

О позиции США по конфликту — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Лусине Баласян