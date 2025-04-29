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Житель Краснодара перевел 3,5 млн рублей мошенникам по телефону

Житель Краснодара лишился 3,5 млн руб. после серии звонков от аферистов. Злоумышленники выдавали себя за представителей Россетей, ФСБ и Росфинмониторинга, сообщает городское УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства потерпевший, следуя указаниям лжесотрудников, перечислил свои накопления на счета мошенников. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция Краснодара призывает граждан проявлять бдительность и напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег на незнакомые счета. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно прервать разговор.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ущерб от экономических преступлений в Краснодаре за первый квартал 2025 года превысил 825,5 млн руб. За указанный период 2024 года сумма составляла 791,8 млн руб.

Анна Гречко

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