Ущерб от экономических преступлений в Краснодаре превысил 825 млн рублей
Ущерб от экономических преступлений в Краснодаре за первый квартал 2025 года превысил 825,5 млн руб. За указанный период 2024 года сумма составляла 791,8 млн руб., сообщает BFM Кубань со ссылкой на региональное МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве отметили, что основной причиной роста финансовых потерь стало увеличение числа дистанционных махинаций с применением информационно-телекоммуникационных технологий.
Минимальный зафиксированный ущерб за январь—март текущего года составил 15,6 тыс. руб., а максимальный достиг 109,3 млн руб. В прошлом году за аналогичный период эти показатели равнялись 5 тыс. и 196 млн руб. соответственно.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года достиг 1,4 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь—март в регионе выявили 1,5 тыс. соответствующих правонарушений.