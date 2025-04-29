Ущерб от экономических преступлений в Краснодаре превысил 825 млн рублей

Ущерб от экономических преступлений в Краснодаре за первый квартал 2025 года превысил 825,5 млн руб. За указанный период 2024 года сумма составляла 791,8 млн руб., сообщает BFM Кубань со ссылкой на региональное МВД.

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В ведомстве отметили, что основной причиной роста финансовых потерь стало увеличение числа дистанционных махинаций с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

Минимальный зафиксированный ущерб за январь—март текущего года составил 15,6 тыс. руб., а максимальный достиг 109,3 млн руб. В прошлом году за аналогичный период эти показатели равнялись 5 тыс. и 196 млн руб. соответственно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года достиг 1,4 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь—март в регионе выявили 1,5 тыс. соответствующих правонарушений.

Нурий Бзасежев