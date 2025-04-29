КМЗ отремонтировал двигатель танка Т-34, который должен участвовать в Параде Победы

«Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) осуществил ремонт двигателя В-2 советского танка Т-34, который со времен Великой Отечественной войны пришел в неисправное состояние. Таким образом технику готовят к участию в Параде Победы в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КМЗ.

С просьбой «оживить» двигатель к специалистам КМЗ обратился музей «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова. Его восстановление — часть подготовки легендарного Т-34 к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За нестандартную задачу, от которой «все отказывались», сотрудники завода взялись на безвозмездной основе, рассказал заместитель директора музея «Битва за Ленинград» Виктор Смирнов.

Для проведения полноценного ремонта специалисты «Кингисеппского машиностроительного завода» разобрали двигатель, промыли и очистили от грязи все его детали, а также замаркировали их. Каждый элемент двигателя был внимательно осмотрен на предмет определения степени износа.

Как рассказали представители музея, некоторые детали удалось восстановить, часть из них же пришлось изготавливать заново. Также двигатель получил новые прокладки и уплотнители.

«Сегодня мы провели успешный запуск двигателя, и сейчас танк готов к параду. Мы благодарим сотрудников КМЗ за выполненную работу и проявленное творческое отношение к решению стоявших трудностей»,— поблагодарил сотрудников завода господин Смирнов.

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Дарья Астанина