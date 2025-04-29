Краснодар присоединился к акции «Георгиевская лента»

Краснодар присоединился к традиционной Всероссийской акции «Георгиевская лента». Активисты движения «Пост №1» раздают символические атрибуты всем желающим, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарцы и гости кубанской столицы могут получить Георгиевские ленты по трем адресам: в сквере Жукова и у памятника Святой великомученице Екатерине на Александровском бульваре с 28 апреля по 9 мая с 14:00 до 16:00 по мск, а также на площади перед Выставочным залом Боевой Славы на ул. Береговая, 146 с 7 по 9 мая с 10:00 до 18:00.

Участники движения «Пост №1» вручают символ Победы, а также информируют горожан об истории возникновения краевого центра.

«Акция "Георгиевская лента" — это дань памяти и уважения к подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне»,— отмечают организаторы мероприятия.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне проведут 4,3 тыс. праздничных мероприятий. Среди наиболее крупных — международная акция «Сад Памяти», всероссийская акция по сохранению исторической памяти «Верни Герою имя», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Равнение на Героев», «Бессмертный полк» и другие.

Анна Гречко