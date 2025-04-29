В Свердловской области усилят меры безопасности на майские праздники
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры безопасности во время Праздника весны и труда и Дня Победы, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее поручение было дано на заседании антитеррористической комиссии 29 апреля.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Безусловная безопасность должна быть обеспечена, в первую очередь, в местах массового пребывания людей. Проверки проведены, регион готов к торжественным мероприятиям»,— сообщил Денис Паслер.
Более 3,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии будут обеспечивать безопасность в праздничные дни. Планируется установка ручных и арочных металлодетекторов перед площадками проведения мероприятий. Поставлена задача по повышению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось о проверке антитеррористической безопасности мест проведения мероприятий. В дни праздников будут охранять мемориалы и памятники, обеспечивать безопасность участников акций. В местах, не соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, проведение праздничных мероприятий будет недопустимо.