Денис Паслер получил усилить безопасность на время майских праздников

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил перед антитеррористической комиссией региона задачу обеспечить безопасность во время майских праздников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Паслера, сейчас комиссии необходимо предусмотреть возможные риски и угрозы и предотвратить их. Во всех местах проведения мероприятий проверят безопасность и при необходимости устранят недостатки.

«В местах, не соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, проведение праздничных мероприятий недопустимо»,— написал господин Паслер. В дни праздников совместно с правоохранительными органами будут поддерживать порядок в местах проведения мероприятий, охранять мемориалы и памятники, обеспечивать безопасность участников акций.

Анна Капустина