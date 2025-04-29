Осужденный кардинал Беччу отказался участвовать в выборах нового папы римского

Кардинал Анджело Беччу сообщил через своих адвокатов о своем официальном выходе из состава участников грядущего конклава. В 2023 году он стал первым кардиналом в истории, осужденным уголовным судом Ватикана. Его приговорили к пяти с половиной годам заключения и штрафу в размере €8 тыс. за финансовые преступления.

«Принимая во внимание благо церкви, которой я служил и буду служить с верностью и любовью, а также стремясь содействовать единению и спокойствию конклава, я решил подчиниться, как я всегда делал, воле папы Франциска и не входить на конклав, оставаясь при этом убежденным в своей невиновности»,— приводит AP заявление прелата.

76-летний итальянец ранее занимал руководящие посты в администрации Ватикана и, как пишет AP, сам мог претендовать на папский престол. В 2020 году папа римский Франциск принудил его отказаться от должности главы ватиканского управления по канонизации святых в связи с обвинениями в финансовых махинациях.

В 2021 году был инициирован судебный процесс. Господина Беччу обвинили в приобретении здания в центре Лондона по заведомо завышенной цене. По версии следствия, растрата превысила €200 млн. Кардинал не признал вину и подал апелляцию, которая до сих пор находится на рассмотрении. После смерти папы римского Франциска кардинал Беччу сообщал, что имеет право участвовать в конклаве. Собрание кардиналов пройдет 7 мая в Сикстинской капелле.